Fiorentina: Pulgar e Ghidotti positivi al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA, 23 AGO - Due calciatori della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti, sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso club gigliato a seguito dei test preliminari effettuati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

