Finale Psg-Bayern Monaco, Tuchel: “Sono deluso, ma abbiamo dato tutto” (Di lunedì 24 agosto 2020) “E’ stata una battaglia. abbiamo dato tutto e abbiamo lasciato il cuore in campo. Sono deluso, è ovvio. Ma sono comunque orgoglioso dell’atteggiamento della squadra”. Queste le dichiarazioni di Thomas Tuchel ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta del Psg per 1-0 contro il Bayern Monaco in Finale di Champions League. “Ci è mancato il primo gol, abbiamo avuto tante occasioni – ha spiegato il tecnico -. Neymar e Mbappé? Vogliamo sempre vederli segnare ma non è possibile: Neymar ha mostrato la sua classe. Per Kylian non è facile, è un miracolo che abbia giocato”. Leggi su sportface

