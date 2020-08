Finale Psg-Bayern Monaco, Thiago Silva sul futuro: “Sto parlando con la Fiorentina” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Si tratta della mia ultima partita con il Psg perché è stata una decisione del club. La accetto e sono molto felice di aver trascorso otto anni con questa maglia. Il mio agente sta parlando con la Fiorentina e con altre squadre. Nei prossimi giorni deciderò”. Queste le dichiarazioni di Thiago Silva al proposito del suo futuro in vista della scadenza del contratto con il Paris Saint Germain. A Lisbona il difensore brasiliano lascia con una Finale persa in Champions League per 1-0 contro il Bayern Monaco: “Mi dispiace andarmene così, c’è grande delusione. Avevo un sogno e nel cinquantesimo anno del club avrei fatto di tutto per vincere questo trofeo. Ora forse non ce ne rendiamo conto ma in questi anni abbiamo ... Leggi su sportface

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - thetrueshade : @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro i… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - Elektroteo : RT @DolceStilMilan: Io invece le congratulazioni le avrei fatte al #PSG che ha vinto il prestigiosissimo trofeo 'finale di champions'. #PS… - sportli26181512 : Thiago Silva: 'Non è vero che è chiusa con la Fiorentina: parlo con loro e con altri, a breve decido': Thiago Silva… -