Finale PSG-Bayern Monaco, Icardi relegato in panchina: le reazioni social (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Zero minuti per Mauro Icardi nella sconfitta del Psg contro il Bayern Monaco nella Finale di Champions League 2019/2020. Coman decide l’ultimo atto della massima competizione europea in Portogallo. Finale a dir poco amara anche per Icardi, ex attaccante dell’Inter, che non ha avuto la possibilità di cambiare il Finale del thriller. Il centravanti argentino è rimasto in panchina a soffrire: Tuchel ha preferito altre scelte a partita in corso, tra cui Choupo-Moting. Il psg deve mettere Icardi sennò rischia di vincerla — G!uls🌸 (@skskriniar) August 23, 2020 Tuchel piuttosto inserisce il massaggiatore ma non Icardi, meditate gente meditate — EnzoMargiotta ... Leggi su sportface

SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - MarcoBellinazzo : Comunque andrà la finale di #champions in Qatar si potrà festeggiare: come proprietari del Psg o come azionisti di… - ilpost : PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League, in TV e in streaming - Roberto__R : Comunque bella finale, equilibrata per un tempo. Psg le occasioni le ha avute. Poi son venuti fuori i più forti, co… - QuelTwiter : Il #Bayern vince la #ChampionsLeague. Complimenti alla squadra che non ha mai perso una partita in questa competizi… -