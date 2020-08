Finale Champions, Wanda Nara in viaggio per Lisbona: ma Icardi non gioca (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Manca sempre meno alla finalissima della Champions League tra Bayern Monaco e Psg che chiude questa lunghissima, interminabile, stagione calcistica prima interrotta e poi ripresa per via della pandemia. Una serata speciale anche per Mauro Icardi che giocherà la sua prima Finale europea, anche se non sarà protagonista visto che partirà dalla panchina. E allora Wanda Nara, compagna dell’ex giocatore dell’Inter, sta raggiungendo proprio Lisbona dove si disputerà la partita: “Vamos”, la dicitura della FOTO commentata su Instagram. View this post on Instagram Ahí vamos ❤️💙 🤞🏻 A post shared by Wanda ... Leggi su sportface

AAlciato : Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus,… - pisto_gol : 4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ulti… - OptaPaolo : 6 - Diego #Godin è solo il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champio… - AAquiloni : @NicoSpinelli8 Siamo cresciuti rispetto a prima siamo arrivati secondi in campionato e in finale di Europa league.… - alessio_morra : Ci siamo quasi. Tra poco c'è la finale di #ChampionsLeague, live, #PSGBayern. -