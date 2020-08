Finale Champions League, PSG-Bayern Monaco: vincitore e gol (Di domenica 23 agosto 2020) Finale Champions League, PSG-Bayern Monaco: vincitore vincitore Champions League 2020 – Oggi, 23 agosto 2020, allo Stadio da Luz di Lisbona PSG (Paris Saint Germain) e Bayern Monaco si sono sfidati per la Finale della Uefa Champions League 2019-2020. A trionfare è stato il aggiornamento in corso… Le formazioni PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng, Alaba, Kimmich; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski. Lo stadio della ... Leggi su tpi

AAlciato : Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus,… - pisto_gol : 4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ulti… - tancredipalmeri : Napoli in finale di Champions - JosseM85 : @dade1173 Per una finale di Champions intendo ! Si sono viste squadre ben più forti. Mia opinione ovviamente - MichaoRossit : #PSGBayern finale degna di essere da Champions.. livello qualitativo e di intensità incredibile. -