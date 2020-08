Finale Champions League, Psg-Bayern Monaco: regolamento, cosa succede in caso di pareggio (Di domenica 23 agosto 2020) Alle 21:00 di domenica 23 agosto la Finale di Champions League 2019/2020 tra Psg e Bayern Monaco avrà un vincitore. Le formazioni di Tuchel e Flick sono pronte a contendersi il trofeo Finale al termine delle final eight, la soluzione d’emergenza studiata dalla Uefa per portare a termine le competizioni continentali. Psg e Bayern Monaco vengono dai successi contro Lipsia e Lione in semiFinale. Ma cosa succede in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari? Spazio a due tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Nulla di nuovo quindi, almeno per la Finale. Qualche novità invece per le sostituzioni: le squadre ... Leggi su sportface

