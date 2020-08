Finale Champions League, l’Inter tifa PSG: se vince Icardi incassa 2 milioni di euro (Di domenica 23 agosto 2020) L’attesa per la Finale di Champions League è quasi terminata. Nella serata di domenica, PSG e Bayern Monaco scenderanno in campo a Lisbona per giocarsi l’ambito trofeo. Atto conclusivo della competizione che l’Inter guarderà con attenzione. Infatti, da una parte ci sarà Mauro Icardi, che però partirà dalla panchina dopo la prestazione poco positiva contro l’Atalanta, e dall’altra Ivan Perisic, entrambi ex calciatori nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’Inter dovrebbe sperare in una vittoria dei parigini, visti i bonus inseriti nel contratto per Icardi. “Un motivo in più per l’Inter per tifare Psg. In caso di vittoria, i nerazzurri incasseranno 2 milioni di ... Leggi su sportface

