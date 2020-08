Finale Champions League in tv e streaming, come seguire PSG-Bayern Monaco (Di domenica 23 agosto 2020) Con la Finale di Champions League di oggi si conclude ufficialmente la stagione calcistica europea 2019-2020. Con un buon ritardo sulla tabella di marcia, visti i necessari rinvii dettati dalla pandemia che, tra marzo, aprile e maggio, ha sconvolto il mondo. A poche settimane dall'inizio dei nuovi campionati, si conoscerà finalmente il nome della squadra che diventerà titolare del riconoscimento più ambito, quello di Campione d'Europa. E a contendersi lo scettro, in quest'occasione, ci saranno rispettivamente PSG e Bayern Monaco. Due compagini che arrivano da percorsi differenti, ma con lo stesso identico appetito. I faraonici parigini sono alla ricerca della loro prima coppa dalle grandi orecchie, mentre per i bavaresi questa non è la prima Finale di ... Leggi su optimagazine

