Finale Champions League 2020, l'arbitro è l'italiano Daniele Orsato (Di domenica 23 agosto 2020) La Finale di Champions League è l’evento più importante, a livello di club, di una stagione calcistica. La scelta della sua direzione, quindi, è sempre presa dopo tantissime valutazioni che vanno dai precedenti in campo degli arbitri europei alle loro attitudini caratteriali, perché avere la capacità di sopportare il peso della responsabilità di questo super-match non è da tutti. The Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich Club BadgesParis Saint-Germain vs FC Bayern MunichVisionhausNeymar jr. o Lewandowski? Ci sarà grande tensione allo stadio da Luz di Lisbona. Per questo la Uefa ha deciso di affidare l’incontro tra i parigini e i bavaresi ad un direttore di gara di grande polso, l’italiano ... Leggi su gqitalia

