Ferragnez, Chiara Ferragni è incinta? Ecco gli indizi (Di domenica 23 agosto 2020) Chiara Ferragni potrebbe essere nuovamente in dolce attesa, o almeno queste sono le voci che arrivano direttamente dalla Sardegna. Non è la prima volta che sul web si diffonde questa notizia, sempre smentita dai diretti interessati ma questa volta si aggiungono altri indizi. LA Ferragni incinta DEL SECONDO FIGLIO? – Secondo alcuni siti e blog … L'articolo Ferragnez, Chiara Ferragni è incinta? Ecco gli indizi Leggi su dailynews24

tempoweb : #Sardegna, #Fedez e #ChiaraFerragni fanno il test per il #Covid: qui aria pesante... #23agosto #coronavirus… - sofijagds : @offygds i ferragnez vanno bene? fedez e chiara - tipaconlecuffie : RT @lucasergio__: Rega non é che se Chiara Ferragni dice che il prossimo figlio lo vuole femmina significa che é incinta?? #chiaraferragni #… - xxxantisocial : RT @lucasergio__: Rega non é che se Chiara Ferragni dice che il prossimo figlio lo vuole femmina significa che é incinta?? #chiaraferragni #… - lucasergio__ : RT @lucasergio__: Rega non é che se Chiara Ferragni dice che il prossimo figlio lo vuole femmina significa che é incinta?? #chiaraferragni #… -