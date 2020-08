Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto il tampone in Sardegna: “C’è un’aria un po’ pesante” (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo l’aumento dei contagi in Sardegna e la comparsa di nuovi focolai, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di farsi il test per il Covid-19: lo ha raccontato il rapper su Instagram, condividendo anche le immagini del tampone. La coppia è in vacanza in Sardegna insieme al figlio, Leone, e alcuni amici. Rispondendo alle domande dei fan attraverso le stories su Instagram, il cantante ha voluto spiegare come vivono la situazione sull’isola: “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante – scrive – personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati”. Nei video diffusi dalla coppia si vedono bagni al mare, cene in famiglia e serate al karaoke con gli amici, sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

