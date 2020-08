Europa League, Figo: «Triste per la sconfitta dell’Inter» – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Luis Figo ha commentato la finale di Europa League persa dall’Inter contro il Siviglia. Le parole dell’ex giocatore nerazzurro Luis Figo ha commentato la finale di Europa League persa dall’Inter contro il Siviglia. Queste le parole dell’ex giocatore portoghese a poche ore dalla finale di Champions di Lisbona. INTER – «È stato Triste perché sapevo quanto fosse importante per i nerazzurri disputare una finale a dieci anni di distanza dalla notte del Bernabeu. Il calcio è così, sono sicuro che avranno altre opportunità nel prossimo futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

