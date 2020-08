Esordio amaro per Napoli e San Marino. Bene Juventus e Fiorentina (Di domenica 23 agosto 2020) La prima giornata del campionato di serie A femminile si è chiusa non senza qualche sorpresa. Cominciano a delinearsi le forze in campo in attesa delle conferme che arriveranno man mano che si avanzerà nel torneo. Esordio amaro per le neo promosse Napoli e San Marino Academy. Anche l’Inter rimedia una sconfitta sul campo della Fiorentina, rimanendo indietro rispetto al ruolino di marcia delle più quotate per la conquista dello scudetto, su tutte la Juventus. Hellas Verona – Juventus Women 0-2 Buona la partita della squadra scaligera che riesce a resistere un intero tempo prima di subire gol dalla squadra di Rita Guarino. Dopo l’esperienza internazionale che l’ha vista sconfitta dal Lione, campione europeo in carica, si ... Leggi su sport.periodicodaily

BMangiagli : RT @florentiasangi: Esordio amaro a Milano, ma c'è tempo per crescere #insieme???? Tabellino e Commento del match ?? - zazoomblog : Masters 1000 Cincinnati: esordio amaro per Sonego Sandgren lo sconfigge in due set - #Masters #Cincinnati: #esordio… - TommasoBecagli : RT @florentiasangi: Esordio amaro a Milano, ma c'è tempo per crescere #insieme???? Tabellino e Commento del match ?? - florentiasangi : Esordio amaro a Milano, ma c'è tempo per crescere #insieme???? Tabellino e Commento del match ??… - sportface2016 : #Masters1000Cincinnati: esordio amaro per #Sonego, #Sandgren lo sconfigge in due set -

Ultime Notizie dalla rete : Esordio amaro Napoli Femminile battuto a Bari, esordio amaro per le ragazze di Marino Napoli Calcio Live Tennis: Cincinnati, Sonego subito fuori

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open" (ATP Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) che quest'anno, a causa della pandemia, si sta disputando ...

Tennis: Torneo New York. Sonego subito eliminato

Battuto dallo statunitense Tennys Sandgren NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open" (ATP Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) ch ...

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open" (ATP Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) che quest'anno, a causa della pandemia, si sta disputando ...Battuto dallo statunitense Tennys Sandgren NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open" (ATP Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) ch ...