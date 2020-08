Esclusiva: Preziosi vuole Maran. Contatto alle 22,45, domani probabile incontro (Di domenica 23 agosto 2020) Roberto D’Aversa ha parlato a lungo con Daniele Faggiano, ma evidentemente non è scattata la molla giusta per la panchina del Genoa. E’ evidente che il Genoa sia andato su un altro profilo dopo aver memorizzato il muro definitivo dello Spezia per Italiano. Soprattutto, Enrico Preziosi spinge per Rolando Maran: c’è stato un Contatto telefonico alle 22,45 che a questo punto potrebbe essere l’anticamera di un incontro già nella giornata di domani. D’Aversa aveva guadagnato la pole, staccando la concorrenza, ma poi non ci sono state le intese sui programmi. E la linea Preziosi a questo punto può fare la differenza: dal Contatto delle 22,45, alla richiesta (accordata) di disponibilità, ... Leggi su alfredopedulla

