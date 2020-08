Esclusiva: Genoa, non solo Younes. Nel mirino anche Falco (e il sogno Giovinco) (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Genoa dovrebbe chiudere la trattativa con Rolando Maran nel giro di poche ore, dopo aver valutato e scartato D’Aversa che è stato anche in pole ma evidentemente non esistevano i presupposti giusti per andare fino in fondo. Poi scatterà il mercato del Genoa che in effetti è già partito: il sogno resta Giovinco, intanto è stato chiesto ufficialmente Younes al Napoli e piace molto anche Pippo Falco, in uscita da Lecce. anche il Parma era su Falco ma dopo la vicenda Liverani difficilmente ci saranno operazioni di mercato tra i due club. Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ColucciLc : RT @TCGiovanile: ESCLUSIVA - Soddisfazione a Ischia: la 'Real Forio' cede il 2006 Romano al Genoa #2006 #attaccante #ballirano #benevento #… - Noovyis : (Esclusiva: Younes, richiesta ufficiale del Genoa) Playhitmusic - - infoitsport : Esclusiva: D’Aversa-Genoa, nuovi contatti. Gli scenari -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa Esclusiva: Genoa, non solo Younes. Nel mirino anche Falco (e il sogno Giovinco) alfredopedulla.com Calciomercato Genoa, si complica D’Aversa per la panchina: c’è Mazzarri (ESCLUSIVA CM24)

D’Aversa, Maran oppure Italiano? Alfredo Pedullà sul proprio sito riporta le ultime novità sulla panchina del Genoa. Ecco il testo: «Adesso è l’ora di chiudere il cerchio per quanto riguarda il giro d ...

ESCLUSIVA – Altro che cessione: Badelj vuole giocarsi le sue chance

ROMA – La stagione della Lazio è cominciata da due giorni. Giovedì largo ai tamponi per tutto il gruppo squadra (staff e calciatori), mentre ieri è andato in scena il primo allenamento targato 2020/21 ...

D’Aversa, Maran oppure Italiano? Alfredo Pedullà sul proprio sito riporta le ultime novità sulla panchina del Genoa. Ecco il testo: «Adesso è l’ora di chiudere il cerchio per quanto riguarda il giro d ...ROMA – La stagione della Lazio è cominciata da due giorni. Giovedì largo ai tamponi per tutto il gruppo squadra (staff e calciatori), mentre ieri è andato in scena il primo allenamento targato 2020/21 ...