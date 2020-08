Esaurite le annuali risorse del pianeta: l’effetto del lockdown (Di domenica 23 agosto 2020) Il 22 agosto si sono Esaurite le risorse del pianeta. Il giorno del sovrasfruttamento è arrivato un mese dopo rispetto all’anno scorso: tutto merito del lockdown Le risorse del pianeta che ogni anno sfruttiamo, tendono ad esaurirsi sempre prima che si possano rigenerare. L’anno scorso la data di scadenza era stata a luglio, mentre quest’anno c’è stato un ritardo di oltre un mese. L’Overshoot Day, ovvero il giorno in cui entriamo in debito con il pianeta per le risorse che consumiamo, quest’anno è caduto il 22 agosto, mentre l’anno scorso era stato il 19 luglio. Tale ritardo si deve al lockdown e alle misure di contenimento adottate per combattere la pandemia di Covid-19. Il ... Leggi su bloglive

