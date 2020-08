Era Teddy Altman in Grey’s Anatomy: oggi a 51 anni svela perché ha lasciato la serie (Di domenica 23 agosto 2020) Grey’s Anatomy è una serie intramontabile. La produzione del longevo medical drama, infatti, prosegue ormai da anni, e nel frattempo le reti continuano la messa in onda delle vecchie stagioni. Molti personaggi storici del cast, però, ormai hanno lasciato il progetto: ricordate la storia di Teddy Altman? Prima di rientrare nel cast fisso della serie, nella 15esima stagione, l’attrice era uscita di scena per un bel po’: ecco svelato il vero motivo dalla stessa attrice, Kim Raver. Attiva sui social, amatissima dal pubblico e da tutti i fan di Grey’s Anatomy, Kim Raver ha ormai lasciato il cast della serie da diversi anni. Ma la sua carriera si è ... Leggi su velvetgossip

SAPHIRYEN : owen che racconta il significato della cuffietta con gli uccellini di teddy, e poi nella 16ª stagione si scopre che… - teddy_lanzi : @StellaMorelli2 @MediasetTgcom24 Chiaramente se leggi bene il post....il mio pensiero era ironico...comunque fidati… - SAPHIRYEN : l’arrivo di teddy altman quando era un personaggio super figo - PaoloStarvaggi : @Fiammy71 La rivista con le 'donnine' erano una peculiarità soprattutto delle riviste di Macario: le canzoni c'eran… - andratuttobenee : RT @darveyfeels_: @andratuttobenee però pensa che Maggie senza Jackson è accettabile e Teddy fino alla S8 era un gran personaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Era Teddy Jack the stripper, l’assassino delle prostitute: la storia del misterioso mostro della Londra degli Anni 60 Corriere della Sera Era Teddy Altman in Grey’s Anatomy: oggi a 51 anni svela perché ha lasciato la serie

Grey’s Anatomy è una serie intramontabile. La produzione del longevo medical drama, infatti, prosegue ormai da anni, e nel frattempo le reti continuano la messa in onda delle vecchie stagioni. Molti p ...

Troina, in primavera apre museo dedicato a Robert Capa

Tutto rinviato alla primavera, virus permettendo. L'instabilità causata dalla pandemia Covid, che proprio in queste settimane torna a impensierire con la ripresa dei contagi, sposta al 2021 l'apertura ...

Grey’s Anatomy è una serie intramontabile. La produzione del longevo medical drama, infatti, prosegue ormai da anni, e nel frattempo le reti continuano la messa in onda delle vecchie stagioni. Molti p ...Tutto rinviato alla primavera, virus permettendo. L'instabilità causata dalla pandemia Covid, che proprio in queste settimane torna a impensierire con la ripresa dei contagi, sposta al 2021 l'apertura ...