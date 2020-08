Era la prima velina di Striscia la Notizia: oggi a 56 anni è diventata… [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) Era il 1988 quando il Tg satirico più famoso di Canale 5 faceva il suo ingresso, attraverso la televisione, nelle case italiane. Già dalla prima puntata la figura della velina, aveva il suo ruolo di rilievo. Le ragazze che si esibivano sul bancone di Striscia la Notizia erano all’epoca quattro (due bionde e due more). Nel corso dei decenni le donne hanno avuto percorsi diversi; e se qualcuno ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo, altre hanno preferito seguire percorsi più privati e fuori dai riflettori. Le prime quattro ‘vallette’ di Striscia la Notizia erano: Eliette Mariangelo, Micaela Verdiani, Stefania Dall’Olio e Cristina Prevosti. Il termine “velina” nasce dal fatto che le ragazze si ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era prima Quando in Barriera c’erano 17 cinema e l’Adua era la prima multisala d’Italia La Stampa Covid, 2 ex concorrenti di Temptation Island positive dopo le vacanze in Sardegna

Due tentatrici di Temptation Island sono risultate positive al Covid. Anche loro sono state in Sardegna, dove come loro si sono diretti tanti personaggi famosi. Sull’isola italiano, non poche persone ...

Università Federico II, nuovo rettore: tra sette giorni i candidati

Ancora una settimana e finalmente i nomi dei candidati a rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II saranno ufficializzati. Entro le 12 del 31 agosto potranno essere presentate le candi ...

