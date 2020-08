Equitalia: Arriva il condono fiscale per le cartelle esattoriali (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo una storica sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Equitalia ha deciso di valutare il condono fiscale per le cartelle esattoriali. Nello specifico, verranno annullati i debiti che gli italiani hanno contratto dal 2000 al 2010. Equitalia, quali sono i debiti che finiscono in archivio Grazie alla nuova ordinanza n. 28072/2019, i cittadini che non hanno pagato il bollo auto, le tasse, le multe o debiti possono stare tranquilli. Infatti, Equitalia ha deciso di procedere con l’abbuono delle posizioni debitorie, ovvero di archiviare le cartelle esattoriali relative al periodo 2000-2010. Si tratta di una soluzione che non è stata accolta favorevolmente solo dai cittadini, in quanto anche ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Equitalia: Arriva il condono fiscale per le cartelle esattoriali - CiccioIlBrillo : @GLazzr @GuidoDefilippi @LucaBizzarri Che arrivino qui senza documenti è una loro scelta.. Han più diritti perché.… - d31v78 : @pierpi13 Geniale! E se non pagano la multa, arriva Equitalia e gli fa il recupero crediti con pignoramento dei cartoni. -

Ultime Notizie dalla rete : Equitalia Arriva Equitalia: Arriva il condono fiscale per le cartelle esattoriali QuotidianPost.it Equitalia cancella multe, tasse e bollo auto dopo la decisione assurda

Equitalia è giunta a valutare il condono fiscale per le cartelle esattoriali dopo una storica decisione arrivata a valle di una sentenza della Corte di Cassazione. Con immensa incredulità si giunge al ...

Salvini per la prima volta al Meeting di Cl, invoca sussidiarità

Rimini, 21 ago. (askanews) - La sussidiarietà "è un valore che fa parte del Dna della Lega. Esattamente il contrario di quello che pensa l'attuale governo: il governo dei sussidi, dei divieti, delle c ...

Equitalia è giunta a valutare il condono fiscale per le cartelle esattoriali dopo una storica decisione arrivata a valle di una sentenza della Corte di Cassazione. Con immensa incredulità si giunge al ...Rimini, 21 ago. (askanews) - La sussidiarietà "è un valore che fa parte del Dna della Lega. Esattamente il contrario di quello che pensa l'attuale governo: il governo dei sussidi, dei divieti, delle c ...