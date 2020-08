«Entro 24 ore fuori i migranti dalla Sicilia. Troppi sbarchi: alto rischio contagio». Musumeci firma l’ordinanza (Di domenica 23 agosto 2020) «Entro domani sera tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni cEntro di accoglienza dovranno essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dalla Regione». A metterlo nero su bianco, in un’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci, è la Regione Siciliana che, di fatto, chiude le “frontiere” ai migranti con la “scusa” del Coronavirus. Mentre i contagi risalgono spesso a causa dei vacanzieri di riEntro dai Paesi a rischio, come Malta, Grecia, Spagna e Croazia, la Regione Siciliana decide di prendersela con gli uomini e le donne che arrivano in Italia sui barconi, nonostante le continue ... Leggi su open.online

