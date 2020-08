Emily Ratajkowski sconvolgente: senza vestiti su Instagram – FOTO (Di domenica 23 agosto 2020) Emily Ratajkowski ha pubblicato sul suo profilo Instagram una FOTO senza vestiti decisamente provocante. La top model Emily Ratajkowsky ha sempre giocato molto con il suo aspetto fisico e con le provocazioni. L’ultima FOTO sul suo profilo Instagram è proprio legata a questa sua volontà di giocare con la percezione che gli altri hanno del suo corpo. La giovane modella americana infatti ha pubblicato una FOTO che la ritrae di spalle completamente senza vestiti. Sulla parte bassa della schiena compare un tatuaggio con il suo nickname sui social, cioè “emrata”: la didascalia dice “Vorrei averti detto che sarebbe stato permanente”. Il ... Leggi su bloglive

Emily Ratajkowski ha fatto impazzire Instagram pochi minuti fa con un nuovo scatto: la modella è di spalle ed indossa un vestito mini e trasparente. Date un'occhiata. Emily Ratajkowsk indossa un vesti ...