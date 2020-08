Elezioni regionali, chiuse le liste. Centrodestra si presenta unito, la maggioranza no (Di domenica 23 agosto 2020) Pd, M5S e Iv non corrono assieme in nessuna Regione. Laddove, come in Liguria, Dem e Movimento sono riusciti a trovare un accordo i renziani si sono sfilati Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasm… - DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - VoltItalia : ??È ufficiale. ??Volt si presenterà alle elezioni regionali in #Puglia nella lista “Futuro Verde” a sostegno di… - FirenzePost : Elezioni regionali, chiuse le liste. Centrodestra si presenta unito, la maggioranza no - infoitinterno : ELEZIONI REGIONALI/ Toti: un centrodestra modello-Liguria che ruba voti alla sinistra -