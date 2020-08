Elezioni, D’Errico (CD): “San Gennaro Vesuviano è anticamorra ma nessuno sfida sindaco, lo faccio io” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gennaro Vesuviano (Na) – “Quello che è successo ieri è incredibile. Era l’ultimo giorno utile per presentate ufficialmente le liste elettorali e i candidati che si sfideranno in decine di comuni della nostra Regione. In un Comune del Vesuviano, San Gennaro, succede una cosa surreale. Fino alle 12.00 si presenta un solo candidato sindaco con la sua lista. Nessun avversario. Nessuna lista contraria. Praticamente è già sindaco, senza competizione. Ma c’è di più. Sapete chi è? Si chiama Antonio Russo ed è proprio l’ex sindaco già sciolto per infiltrazioni camorristiche e su cui grava ancora pendente un procedimento per incandidabilità davanti ... Leggi su anteprima24

