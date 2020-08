Eletta con la Meloni, ora va con Forza Italia: "Perché ho scelto Berlusconi", clamoroso alla Camera (Di domenica 23 agosto 2020) Addio a Giorgia Meloni per accasarsi con Silvio Berlusconi. La deputata Maria Teresa Baldini, Eletta con Fratelli d'Italia ma poi transitata nel Gruppo Misto a Montecitorio, ha deciso di entrare in Forza Italia. "Mi riconosco nelle idee di Berlusconi che per me è sempre stato il leader naturale del centrodestra - ha spiegato la Baldini annunciando il suo passaggio agli azzurri - sono amica di Umberto Bossi e devo la mia elezione alla Meloni. Da sempre mi batto per rappresentare nelle istituzioni le battaglie delle donne e in Forza Italia ho trovato piena condivisione delle mie idee". "Acquisiamo l'esperienza di una donna coraggiosa e di una professionista di ... Leggi su liberoquotidiano

