Eleonora Brigliadori asfalta Alba Parietti| Parole al vetriolo contro la showgirl (Di domenica 23 agosto 2020) Alba Parietti viene insultata pesantemente su Facebook da Eleonora Brigliadori, ma la showgirl piemontese si difende su Instagram, definendo l’ ex annunciatrice televisiva “una persona con un fragile stato mentale”. Eleonora Brigliadori all’attacco contro Alba Parietti Un attacco duro, carico di Parole offensive indirizzato ad Alba Parietti su Facebook ha lasciato gli internauti esterrefatti. Il … L'articolo Eleonora Brigliadori asfalta Alba Parietti Parole al vetriolo contro la ... Leggi su meteoweek

