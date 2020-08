Elena Ceste, la figlia Elisa Buoninconti vorrebbe cambiare cognome (Di domenica 23 agosto 2020) Caso Elena Ceste, la figlia maggiore Elisa Buoninconti vorrebbe cambiare cognome. A riportare in esclusiva le sue parole è il settimanale Giallo. “Ci sono momenti in cui vorrei solo cambiare cognome, così da potermi lasciare tutto alle spalle! Elisa Buoninconti vorrebbe cambiare il suo cognome Lei, la più grande dei quattro figli di Elena e Michele, non ha – così come i suoi fratelli – voluto più avere contatto alcuno con il padre, condannato a 30 anni di reclusione per avere ucciso la moglie. Dal giorno del suo arresto (era il 29 gennaio 2015) Michele è stato ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Elena Ceste Elena Ceste figlia: Elisa Buoninconti vorrebbe cambiare cognome UrbanPost Elena Ceste, la figlia Elisa Buoninconti vorrebbe cambiare cognome

Ad aver indignato la famiglia Ceste le recenti mosse difensive dell’ex vigile del fuoco, che ha incaricato un nuovo pool difensivo di lavorare per riuscire ad ottenere la revisione del processo e farl ...

