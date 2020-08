Ecco le mini-zone rosse: si interverrà soltanto se la circolazione del Covid è fuori controllo (Di domenica 23 agosto 2020) Un libretto di istruzioni guiderà Regioni e aziende sanitarie nei prossimi mesi sulla gestione del coronavirus per comportarsi di fronte a un incremento dei casi positivi. L'incidenza di nuovi casi, nelle ultime due settimane, è di 9,65 ogni centomila abitanti. Numeri alti, ma controllabili. Il piano di risposta all'incremento oggettivo di infezioni non prevede il ricorso al lockdown. La formula semmai è quella della vigilanza costante del territorio, con la delimitazione di zone rosse, senza perdite di tempo, quando ve ne sia la necessità. Si può ipotizzare un paese, un centro residenziale, un'area industriale (in Germania per l'incremento dei contagi chiusero la zona dei macelli). Per fare scattare questa procedura contano le caratteristiche del focolaio. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ecco mini Il mini scooter grande come un computer portatile: dal Giappone ecco Walkcar La Stampa LIVE Ciclismo, Campionati Italiani in DIRETTA: ripreso Nibali, davanti tutti i favoriti

16.10 ATTACCA DE MARCHI! Si sposta sulla sinistra, accelera e se ne va! Dietro si guardano, potrebbe essere l’azione buona! 16.10 Canola e Visconti stanno provando a rientrare sui fuggitivi. 16.09 E’ ...

Diving: l’importanza dell’assetto negativo e della community

Ecco l’ultima puntata dedicata al diving di questa mini rubrica diving a cura di GazzettaActive. Una delle difficoltà di questo sport è restare sempre coinvolti nel mondo della subacquea e crearsi una ...

16.10 ATTACCA DE MARCHI! Si sposta sulla sinistra, accelera e se ne va! Dietro si guardano, potrebbe essere l’azione buona! 16.10 Canola e Visconti stanno provando a rientrare sui fuggitivi. 16.09 E’ ...Ecco l’ultima puntata dedicata al diving di questa mini rubrica diving a cura di GazzettaActive. Una delle difficoltà di questo sport è restare sempre coinvolti nel mondo della subacquea e crearsi una ...