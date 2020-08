È il grande giorno di PSG-Bayern! (Di domenica 23 agosto 2020) Questa sera a Lisbona è caccia alla coppa dalle grandi orecchie: in caso di vittoria per entrambe sarebbe Triplete Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : Il piccolo Enzo, 9 anni, sta combattendo la sua battaglia personale ma non voleva rinunciare al suo grande sogno: e… - poliziadistato : I sogni a volte si avverano e così è stato per Enzo 9 anni che sta conducendo, con grande coraggio, una personale b… - matteosalvinimi : Piccoli gesti dal grande cuore, applausi a loro e un grandissimo in bocca al lupo ad Enzo, augurandogli un giorno d… - AaronHLandau : RT @Ticinonline: È il grande giorno! #champions #psg #lisbona #bayern #bayernmonaco - Ticinonline : È il grande giorno! #champions #psg #lisbona #bayern #bayernmonaco -

Ultime Notizie dalla rete : grande giorno Il grande giorno di Marco Chiesa Ticinonews.ch Addio a Sandro Mazzinghi, un pezzo di storia della boxe

È morto sabato 22 agosto all’ospedale Lotti di Pontedera, dov’era ricoverato da alcuni giorni, l’ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi. Ne dà notizia la famiglia, precisando che la salma ...

Statale 36, la strada della droga. I sindaci in bicicletta a caccia di pusher

«Ci sono dei punti dove in auto saremmo troppo visibili, così a turno, sempre due per volta per non correre rischi, saltiamo in sella alle bici elettriche e andiamo dove sappiamo che gli spacciatori s ...

È morto sabato 22 agosto all’ospedale Lotti di Pontedera, dov’era ricoverato da alcuni giorni, l’ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi. Ne dà notizia la famiglia, precisando che la salma ...«Ci sono dei punti dove in auto saremmo troppo visibili, così a turno, sempre due per volta per non correre rischi, saltiamo in sella alle bici elettriche e andiamo dove sappiamo che gli spacciatori s ...