È dipinta da Banksy la Louise Michel, la nave che salva i migranti nel Mediterraneo dedicata all’anarchica francese (Di domenica 23 agosto 2020) Banksy, l’artista di strada più famoso al mondo, ancora una volta spiazza tutti. È febbraio quando, nel porto di Camaret, in Bretagna, è ormeggiata una vecchia barca pronta a cambiare non solo nome e colore ma anche missione (umanitaria). Ed è lì che Banksy si presenta dicendo: «Lasciatemi vuoto il cantiere per un paio di giorni, resto solo io con i miei collaboratori». Rosa e bianco Così ha cominciato a rendere unica quella nave dipingendola di rosa e bianco e aggiungendo la scritta “rescue” (soccorso) sulle fiancate. Il nome? Louise Michel, come l’insegnante e poetessa, anarchica francese, che ha vissuto nell’800 e che è stata protagonista della Comune del 1871 e della lotta contro la ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : dipinta Banksy È dipinta da Banksy la Louise Michel, la nave che salva i migranti nel Mediterraneo dedicata all’anarchica francese Open Il genio e i soldi di Banksy in una barca per aiutare i migranti in difficoltà

Nel porto spagnolo di Burriana, a nord di Valencia, era ormai il segreto di Pulcinella. Burriana è da un po’ di tempo il porto delle navi delle Ong. E quell’ex motovedetta francese, dal motore potente ...

Agosto in città? Ecco le migliori mostre da visitare a Milano (con tutti gli orari di apertura)

Tutankhamon a Palazzo Reale, Banksy al Teatro degli Arcimboldi, Gaugin e Matisse al Museo Diocesano: a Milano i musei sono quasi tutti ripartiti con orari ridotti, ma ce n’è comunque per tutti i gusti ...

Nel porto spagnolo di Burriana, a nord di Valencia, era ormai il segreto di Pulcinella. Burriana è da un po’ di tempo il porto delle navi delle Ong. E quell’ex motovedetta francese, dal motore potente ...Tutankhamon a Palazzo Reale, Banksy al Teatro degli Arcimboldi, Gaugin e Matisse al Museo Diocesano: a Milano i musei sono quasi tutti ripartiti con orari ridotti, ma ce n’è comunque per tutti i gusti ...