E' da riformisti veri dire Sì al referendum. Ed è il modo giusto per togliere forza ai populisti (Di domenica 23 agosto 2020) Leggo infine le obiezioni di quanti invocano ora la mancata approvazione di una legge elettorale proporzionale per giustificare il proprio No a una riforma costituzionale che, da parlamentari, hanno ...

Vale la pena spendersi per così poco? Non siamo, noi riformisti, quelli che hanno sempre sostenuto che “tutto si tiene”, in materia costituzionale, e che procedere per interventi chirurgici, uno ad un ...

Pd, Giachetti: Bettini sbaglia, Iv progetto riformista

Ora direi che basterebbe l'impegno che ha profuso nel Pd per portarlo al guinzaglio dei grillini affinché chi pensa alla costruzione di una nuova offerta veramente riformista gli dica con garbo: ...

Pd, Giachetti: Bettini sbaglia, Iv progetto riformista