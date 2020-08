Due italiani arrestati a Barcellona: avrebbero drogato e stuprato due amiche (Di domenica 23 agosto 2020) Due ragazzi italiani di 23 anni sono finiti in manette con l’accusa di abusi sessuali: avrebbero stordito due giovani dando loro un farmaco con effetti sedativi per poi stuprarle avrebbero stuprato due ragazze dopo averle drogate e per questo sono finiti in manette. La vicenda è avvenuta a Barcellona, in Spagna ma i presunti colpevoli … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

