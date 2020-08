Donna incinta morta a Cosenza, parla il marito: “Uccisi sia la mamma che il bambino” (Di domenica 23 agosto 2020) Suscita clamore, indignazione e tremendo dolore la vicenda della Donna incinta di 6 mesi morta a Cosenza dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Pochi giorni dopo, la 34enne Mariangela è morta, lasciando il marito alla disperazione e rabbia nei confronti del nosocomio. A NewsMediaset, l’uomo ha sfogato tutto il suo dolore e accusato la negligenza dell’ospedale, verso il quale è stata aperta un’inchiesta. incinta con dolori lancinanti, ma il pronto soccorso la dimette La tragedia che ha colpito Mariangela e la famiglia inizia lunedì 17 agosto, quando la Donna inizia a lamentare dei dolori all’addome, vomito e dissenteria. Assieme al marito, parte da Longobardi (sulla costa ... Leggi su thesocialpost

