Donald Trump, lo sfogo della sorella: “Bugiardo, senza principi e crudele. Pagò qualcuno per fare il test d’ammissione al college al posto suo” (Di domenica 23 agosto 2020) Mary Trump torna a far tremare lo zio presidente. La nipote, autrice del libro-scandalo su Donald Trump, ha consegnato al Washington Post una conversazione di 15 ore con la sorella del presidente, Maryanne Trump Barry, in cui afferma che il tycoon entrò all’università della Pennsylvania perché qualcun altro fece il test di ammissione al suo posto. E non è tutto: nei nastri – arrivati anche all’Associated Press – si sente la donna dare giudizi pesantissimi sul fratello, definito “bugiardo, senza principi e crudele“. Barry, 83enne giudice di corte d’appello federale ora in pensione, si conferma, quindi, come la fonte ... Leggi su ilfattoquotidiano

