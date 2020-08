Donald Trump: “Il Deep-State nell’FDA sta rallentando i test sui vaccini e le terapie contro il Coronavirus” (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sabato ha accusato membri del “Deep-State” presso la Food and Drug Administration, di lavorare per rallentare i test dei vaccini COVID-19 fino a dopo le elezioni presidenziali di novembre. In un post su Twitter, Trump ha affermato che il “Deep-State” nella FDA sta rendendo molto difficile per le aziende farmaceutiche iscrivere persone a studi clinici per testare vaccini e terapie per il nuovo coronavirus. Il commento è arrivato dopo che Reuters ha riferito in esclusiva giovedì che un alto funzionario della FDA ha detto che si sarebbe dimesso se l’amministrazione Trump ... Leggi su databaseitalia

Un uomo "crudele", "bugiardo" e "senza principi". Così la sorella di Donald Trump, l'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, descrive il presidente degli Stati Uniti in una serie di conversazioni se ...

