«Donald Trump è crudele, ipocrita e bugiardo», gli audio segreti della sorella del presidente Usa: «Truffò all’esame per il college» (Di domenica 23 agosto 2020) Una raffica di bordate arriva dalla sorella del presidente americano, Maryanne Trump Barry, in diverse registrazioni fatte in segreto dalla nipote Mary Trump, già autrice di un libro durissimo contro suo zio, e diffuse dal Washington post a poche ore dalla convention repubblicana che andrà a confermare la candidatura di Donald Trump alle prossime elezioni Presidenziali. Dagli audio emerge un ritratto impietoso del presidente americano, un uomo «crudele, bugiardo, ipocrita, senza principi…», che «non legge». Ex giudice federale, la 83enne Maryanne Trump Barry non aveva mai manifestato i suoi contrasti con il fratello. Ed è la prima ... Leggi su open.online

