Donald Trump annuncia: “Autorizzazione all’uso del plasma per trattamento Covid-19” (Di lunedì 24 agosto 2020) “La Fda ha dato l’autorizzazione all’uso del plasma convalescente come trattamento per il Covid-19. Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per contribuire ad usarlo nelle cure. E’ un annuncio storico, è una terapia potente”. Lo ha annunciato in queste ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca in merito al via libera della Food and drug administration all’uso di plasma per guarire i pazienti affetti da coronavirus. Leggi su sportface

repubblica : Trump, gli audio rubati alla sorella: 'Donald è crudele, bugiardo e privo di principi' [aggiornamento delle 08:58] - SkyTG24 : Donald Trump, dopo la nipote nuove accuse anche dalla sorella: “È crudele e bugiardo” - HuffPostItalia : Gli audio rubati alla sorella di Trump. 'Donald è crudele, bugiardo, senza principi' - StreetNews24 : 'La Fda ha dato l'autorizzazione all'uso del plasma convalescente come trattamento per il Covid-19'. Ad annunciarlo… - umanesimo : Ciao mi chiamo Donald Trump e non so più che cosa fare -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Casa Bianca, Donald Trump annuncerà "grande svolta terapeutica" su Covid L'HuffPost Trump, ok all’uso in emergenza di plasma convalescente

La Food and drug administration (Fda) ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Lo ha annunciato il presidente Do ...

TikTok, azione legale contro il decreto di Trump

L’app cinese ha intenzione di intraprendere un’azione legale contro l’ordine di Trump che vieta, a partire da settembre, ogni transazione con TikTok e la società madre Bytedance. Dopo che Donald Trump ...

La Food and drug administration (Fda) ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Lo ha annunciato il presidente Do ...L’app cinese ha intenzione di intraprendere un’azione legale contro l’ordine di Trump che vieta, a partire da settembre, ogni transazione con TikTok e la società madre Bytedance. Dopo che Donald Trump ...