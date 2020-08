Djokovic-Berankis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Novak Djokovic incrocia Ricardas Berankis al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo ritorna ufficialmente in campo dopo le uscite in esibizione che lo hanno visto protagonista anche fuori dal campo, tra polemiche e attacchi dei colleghi. La partita che vale un posto al terzo turno è in programma nella giornata di lunedì 24 o martedì 25 agosto con orario ancora da definire e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena. Copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

