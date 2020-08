Dirigenti cercansi, ecco il bando della Regione Campania: domande entro il 4 settembre (Di domenica 23 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 24 luglio 2020, è stato pubblicato il bando di concorso per 52 posti di dirigente nella Regione Campania. “La selezione – si legge – è rivolta a laureati in varie discipline che saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato. I profili richiesti e le aree di competenza ecco i profili professionali richiesti, le aree di competenza, i requisiti e le modalità di partecipazione: 13 Dirigenti per l’area amministrativa (codice DAM); 5 Dirigenti per l’area economico/finanziaria (codice DEF); 6 Dirigenti per l’area legale (codice DAL); 4 Dirigenti per l’area socio sanitaria (codice DSS); 4 Dirigenti per l’area culturale e ... Leggi su ildenaro

1 - Ore 7,30, il bambino ha un po' di tosse e mamma o papà gli provano la febbre. Non ce l'ha, deve comunque restare a casa? Secondo le indicazioni operative dell'Istituto superiore di sanità il bambi ...

di Anna DuchiniCercasi albergo per ospitare gli studenti dell'alberghiero. L'istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme, istituto professionale per i servizi di enogastronomia e l'ospitalità ha la ...

