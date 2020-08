Diamond League, storica vittoria dell’Italia nei 100 metri ad ostacoli (Di domenica 23 agosto 2020) Luminosa Bogliolo ha vinto la gara dei 100 metri ad ostacoli nella tappa di Stoccolma della Diamond League. storica vittoria dell’Italia a Stoccolma, durante una delle gare della Diamond League. Luminosa Bogliolo, atleta italiana classe ’93, ha infatti portato a casa la medaglia d’oro nei 100 metri ad ostacoli. Il suo tempo di 12.88 secondi l’ha portata a battere le dirette rivali, la finlandese Lotta Harala e la danese Mette Graversgaard, in uno Stadio Olimpico deserto per le normative anti-Covid. Nonostante questa vittoria, la prima di un’atleta italiana in questa prestigiosa competizione, la Bogliolo non si è detta soddisfatta della corsa. ... Leggi su bloglive

