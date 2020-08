Di Marzio: Pepe Reina alla Lazio, domani firmerà un biennale (Di domenica 23 agosto 2020) Pepe Reina va alla Lazio. Stanco di aspettare il Valencia, Reina si accasa da Lotito e giocherà in Champions League. Farà il secondo di Strakosha. La stagione l’ha terminata in prestito all’Aston Villa con cui ha conquistato la salvezza in Premier. Lo scrive Gianluca Di Marzio: Confermate le indiscrezioni della stampa spagnola delle scorse ore, domani Pepe Reina firmerà con la Lazio un contratto biennale. Definito ormai l’accordo col Milan, sarà lui il portiere di riserva di Strakosha nella prossima stagione. L'articolo Di Marzio: Pepe Reina alla Lazio, ... Leggi su ilnapolista

La Lazio già in veste da Champions League. In arrivo un rinforzo di esperienza come Pepe Reina: i biancocelesti cercavano un secondo portiere navigato per questa stagione di ritorno nell'Europa dei gr ...

