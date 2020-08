Di Maio: 'Nuova legge elettorale per rappresentanza e governabilità' (Di domenica 23 agosto 2020) 'Il taglio dei parlamentari è l'inizio di un percorso, perché porterà all'approvazione della legge elettorale, che deve essere una legge che permette ai cittadini di essere rappresentati e al Paese di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un patto con il Pd per presentare candidature uniche per le comunali del 2021 e una nuova spinta per far crescere il M5s perche’ “da soli non si vince”. In una intravista al ‘Fatto Quotidiano, Luigi D ...

Referendum, Di Maio "Il sí é la base per nuova legge elettorale"

ROMA (ITALPRESS) - "Il taglio dei parlamentari é l'inizio di un percorso che porterá a rivedere la legge elettorale per permettere al Paese di essere governato nel migliore dei modi". Cosí Luigi Di Ma ...

