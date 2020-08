Di Bernardo (Europa Verde Campania): “Tutela ambientale, sviluppo sostenibile e salute: ecco cosa serve” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Con la presentazione della lista a sostegno del candidato presidente Vincenzo De Luca, anche per la nostra lista Europa Verde Campania -Demos inizia in maniera ufficiale il percorso verso il voto per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania” a prendere la parola è Immacolata Di Bernardo, candidata nella lista che fa della tutela dell’ambiente e con essa della salute un autentico baluardo. “Dopo tanti anni di impegno fattivo e concreto sul territorio ed al fianco dei cittadini, sono candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Sarò al fianco del Presidente Vincenzo De Luca per proseguire insieme il grande lavoro finora svolto dai Verdi“. In primo piano l’emergenza ... Leggi su anteprima24

