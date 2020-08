D’Aversa saluta il Parma: «Ti sarò sempre grato» (Di domenica 23 agosto 2020) Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma, ha salutato con una lunga lettera la città, il club e tutti i suoi tifosi Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma, ha salutato con una lunga lettera a media nazionali e locali la città, il club e tutti i suoi tifosi. «Arrivederci Parma, dopo quattro anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà fatta di uomini, tifosi del Parma, appassionati e uniti: come una famiglia. E ... Leggi su calcionews24

gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: D'Aversa saluta Parma: 'E' un arrivederci. Ti sarò per sempre grato' - TuttoMercatoWeb : D'Aversa saluta Parma: 'E' un arrivederci. Ti sarò per sempre grato' - gazzettaparma : D'Aversa saluta Parma e i tifosi con una lettera. LEGGI IL TESTO COMPLETO - infoitsport : Parma, D'Aversa saluta i ducali. In arrivo la rescissione del contratto! Al suo posto Liverani - simo_lor : Svolta? Più che altro... sbando. Il @1913parmacalcio saluta anche D'Aversa dopo un mese di incertezze. Auguri a chi lo sostituirà... -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa saluta Lucio Romano,costituiamo le Unità Speciali Continuità Assistenziale in tutte le Asl campane l'eco di caserta