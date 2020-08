D’Aversa lascia il Parma: “Per sempre grato, ma è solo un arrivederci” (Di domenica 23 agosto 2020) Per Roberto D'Aversa è giunto il momento di salutare Parma e il Parma. Per quattro anni la città emiliana è stata la sua casa e il club gialloblu la squadra da guidare sul campo. Con i crociati l'allenatore ha conquistato una promozione in Serie A e due salvezze consecutive. L'allenatore è stato destituito dal suo incarico e si prepara a passare al Genoa, dove ritroverà il ds Daniele Faggiano.caption id="attachment 1010243" align="alignnone" width="1024" D'Aversa e Liverani, Getty images/captionLETTERAD'Aversa ha voluto comunque dedicare il suo pensiero agli ex tifosi: "Arrivederci Parma, dopo quattro anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto ... Leggi su itasportpress

