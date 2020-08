Dario Safina si “ribella”: per la mia storia politica al referendum voto NO (Di domenica 23 agosto 2020) “…..nonostante alle Camere i gruppi parlamentari abbiano già votato a favore del taglio degli eletti, al referendum confermativo voterò ed inviterò a votare <<No>>”. E ‘ la conclusione di una lunga nota che sta tra lo sfogo e la valutazione politica, di Dario Safina, dirigente del PD, assessore al comune di Trapani che molti considerano... L'articolo Dario Safina si “ribella”: per la mia storia politica al referendum voto NO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Dario Safina si “ribella”: per la mia storia politica al referendum voto NO -

Ultime Notizie dalla rete : Dario Safina Referendum, Dario Safina: "Invito a votare NO, così si recide rapporto cittadini/istituzioni" PrimaPagina Trapani Trapani e la nave quarantena: per il Sindaco Tranchida la solidarietà di ... Salvini

Lo avevamo scritto: la Lega ha il primo Sindaco in provincia di Trapani a sua insaputa. Ed è Giacomo Tranchida, che con la sua uscita contro il passaggio a Trapani della nave quarantena che ospita i m ...

Trapani, il Comune approva il piano triennale del personale. Saranno assunti 44 impiegati

Nella giornata di ieri, unitamente al bilancio di previsione 2020 (post fase lockdown CV 19), è stato approvato il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale. Lo ha annunciato, questa mattina, ...

Lo avevamo scritto: la Lega ha il primo Sindaco in provincia di Trapani a sua insaputa. Ed è Giacomo Tranchida, che con la sua uscita contro il passaggio a Trapani della nave quarantena che ospita i m ...Nella giornata di ieri, unitamente al bilancio di previsione 2020 (post fase lockdown CV 19), è stato approvato il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale. Lo ha annunciato, questa mattina, ...