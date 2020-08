Dagospia cerca padrone (Di domenica 23 agosto 2020) Caro direttore, anche Roberto D’Agostino, in arte Dago, genio e spregiudicatezza, cerca padrone. Il suo canto libero, attraverso il sito Dagospia, forse troverà approdo in Ealixir, società specializzata nella tutela del diritto all’oblio e rimozione di contenuti indesiderati dal web. Quasi un ossimoro per il ‘disgraziato sito’ che dalle sue pagine non ha mai mancato di anticipare pruriginose news. Ealixir è un mix di competenze tecnologiche e legali, aperta a Milano nel 2018 da Enea Angelo Trevisan, fattura circa sei milioni di euro e poco meno di due milioni di utili (non certificati) nel 2019. Se l’acquisizione, per ora top secret, di una quota significativa dell’irriverente website andasse in porto è verosimile che centuplicherebbero, per mille ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Roberto D'Agostino, genio e spregiudicatezza, indomito guerriero della rete sembra ora deciso a... Il retroscena di… - RenzoCianchetti : Dagospia cerca padrone - Luigi Bisignani - zazoomblog : Anche Dagospia cerca nuovi soci. Vicino laccordo con Ealixir - #Anche #Dagospia #cerca #nuovi #soci. - tempoweb : Anche #Dagospia cerca nuovi soci. Vicino l'accordo con #Ealixir #23Agosto #editoria #dago - ermarluck : @_DAGOSPIA_ Intanto chi ha visto l'ultimo spot in onda sulle reti nazionali, avrà notato come Amazon cerca di convi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia cerca Anche Dagospia cerca nuovi soci. Vicino l'accordo con Ealixir Il Tempo Anche Dagospia cerca nuovi soci. Vicino l'accordo con Ealixir

Caro direttore, anche Roberto D’Agostino, in arte Dago, genio e spregiudicatezza, cerca padrone. Il suo canto libero, attraverso il sito Dagospia, forse troverà approdo in Ealixir, società specializza ...

Americani a caccia di passaporti italiani/ “Per loro una polizza assicurativa per…”

Nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura i cittadini americani desiderosi di ottenere passaporti italiani. Sono in particolar modo i figli o i nipoti degli immigrati che identificano l’Italia c ...

Caro direttore, anche Roberto D’Agostino, in arte Dago, genio e spregiudicatezza, cerca padrone. Il suo canto libero, attraverso il sito Dagospia, forse troverà approdo in Ealixir, società specializza ...Nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura i cittadini americani desiderosi di ottenere passaporti italiani. Sono in particolar modo i figli o i nipoti degli immigrati che identificano l’Italia c ...