Da dodici anni senza patente, uccide donna e scappa: pirata della strada arrestato (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Da dodici anni senza patente (gli era stata revocata), si è messo alla guida di un’auto priva di assicurazione, investendo e uccidendo una 56enne che stava attraversando sulla strisce pedonali, per poi fuggire. Il fatto è accaduto due giorni fa a Santa Maria a Vico (Caserta); il pirata della strada, il pregiudicato V.M di 39 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e condotto in carcere su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I poliziotti della Polstrada di Caserta e del ... Leggi su anteprima24

