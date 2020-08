Crotone, ufficiale il rinnovo triennale per Benali: accordo fino al 2023 (Di domenica 23 agosto 2020) Il Crotone ha ufficializzato attraverso i canali ufficiali il prolungamento di contratto del centrocampista Ahmad Benali fino al 2023 Ahmad Benali ha rinnovato il proprio contratto con il Crotone fino al 2023. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali ufficiali del club neo promosso in Serie A. Il centrocampista, grande protagonista per la risalita nella massima categoria, ha quindi firmato un accordo triennale con la società pitagorica. Benali gioca nel Crotone dal gennaio 2018 dopo due anni e mezzo trascorsi con la maglia del Pescara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Ufficiale il rinnovo di #Benali con il #Crotone - news24_napoli : UFFICIALE: Crotone, rinnovo triennale per il centrocampista Benali… - news24_napoli : UFFICIALE: Crotone, rinnovo triennale per il centrocampista Benali… - sportli26181512 : Crotone, UFFICIALE: ha rinnovato Benali: Il Crotone ha ufficializzato il... - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Crotone, rinnovo triennale per il centrocampista Benali -