Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto: ancora boom di casi, 1210 nelle ultime 24 ore, 7 morti (Di domenica 23 agosto 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto 2020. Ulteriore impennata nei contagi, che nelle ultime 24 ore toccano quota 1.210 (ieri erano 1.071).I dati delle... Leggi su ilmessaggero

tg2rai : Continua l'escalation dei nuovi #contagi da #Covid: superati i 1000 in Italia. 800 mila morti nel mondo. #Tg2Rai… - giornalettismo : I dati ufficiali dell'ISS analizzati da @Ruffino_Lorenzo ci aiutano a capire perché non sia sbagliato confrontare i… - SirDistruggere : Non serviva un nuovo dpcm del governo per chiudere le discoteche, bastava mandare gli ispettori del lavoro la sera… - Tistarhid : #COVID19 Nuovi casi #Campania 138. Nuovi casi #Italia 1209 circa. @VincenzoDeLuca il lanciafiamme per le lauree, e… - mattinodinapoli : Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto: ancora boom di casi, 1210 nelle ultime 24 ore, 7 morti -